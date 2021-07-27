شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، من المواطنين المتواجدين هناك، بتوخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال حساب السفارة، عبر تويتر، إنه نظراً لما تشهده الفلبين في الوقت الراهن من تقلبات جوية، فإنها تأمل من المواطنين الكرام اتباع تعليمات الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات المختصة في البلد المضيف، وتوخي الحيطة والحذر.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي مكروه –لا سمح الله- يجب التواصل مع السفارة لتقديم المساعدة اللازمة. على هاتف السفارة (0063288564444) أو هاتف شؤون السعوديين للطوارئ (00639188073636 – 00639178946464).