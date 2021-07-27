شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعلن فتح القبول والتسجيل لبرنامح «الترميز الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية، عن فتح القبول والتسجيل لبرنامج “الترميز الطبي”، للجنسين.

وأوضحت أن فتح القبول يبدأ من اليوم 27/07/2021 وحتى 03/08/2021، ويمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج التقديم من خلال (الرابط).