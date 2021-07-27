شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعلن فتح القبول والتسجيل لبرنامح «الترميز الطبي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية، عن فتح القبول والتسجيل لبرنامج “الترميز الطبي”، للجنسين.
وأوضحت أن فتح القبول يبدأ من اليوم 27/07/2021 وحتى 03/08/2021، ويمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج التقديم من خلال (الرابط).
كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية» تعلن فتح القبول والتسجيل لبرنامح «الترميز الطبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.