حظر تجول جزئي في ليبيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الليبية، امس الإثنين، إعادة فرض حظر تجول جزئي لمدة أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وفرضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية حظر التجول من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحاً، داخل المدن التي تشهد تفشياً واسعاً للفيروس كورونا.

كما وجّه رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة تعليمات لوزراء الداخلية والعدل والحكم المحلي باتخاذ الإجراءات المشددة لوضع قرار حظر التجول في بعض المناطق موضع التنفيذ.

وأكد القرار على ضرورة إغلاق جميع الأنشطة التجارية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي، ويستثنى من ذلك المؤسسات السيادية والأمنية والنظافة والكهرباء والاتصالات وحركة الشحن، ومنع على المؤسسات التعليمية إصدار قرارات بمنع وتعليق الدراسة إلا بعد العودة لوزارة الصحة.

كما قرر تخصيص نصف مليار دينار ليبي لصالح وزارة الصحة لإنفاقها على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصماً من الباب الخامس من الموازنة (نفقات طوارئ).

وأوضحت الحكومة أن المبالغ سوف تخصص لتجهيز المعامل والمختبرات المرجعية، وتوفير خزانات ومصانع الأكسجين الطبي والمستلزمات التابعة، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، ومكافآت العاملين بمراكز العزل، وخدمات الإعاشة والنظافة بالمراكز العزل، وأجهزة ومعدات طبية لمراكز العزل.