شكرا لقرائتكم خبر عن "أ ش أ": إصابة واعتقال 9 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ستة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال ثلاثة آخرين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا مقام يوسف شرق نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها خمسة فلسطينيين بالرصاص المطاطي بينهم صحفي.