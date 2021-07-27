العثور على مفقوديْن سودانييْن ضلا طريقهما في صحراء حائل لمدة يومين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عثر مواطن على وافدين سودانيين، بعد أن ضلا طريقهما في صحراء الرديفة التابعة لمحافظة جبة بمنطقة حائل. ووثق مقطع فيديو لحظة العثور على الوافدين وقد أنهكهما التعب والعطش بعد أن مكثا في الصحراء لمدة يومين. وقام المواطن بتزويدهما بالماء والعصير قبل أن يتم نقلهما للمستشفى لمتابعة حالتهما الصحية.

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