شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلع حريق محدود، فجر اليوم، الثلاثاء، في حرم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وأعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، في بيان له أنه تمت السيطرة وفي وقت وجيز على حريق محدود حدث فجر اليوم في المنطقة الخلفية من حرم المستشفى خارج المرافق الحيوية دون حدوث أي إصابات أو تأثير على سير العمل ولله الحمد.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث في حينه بمشاركة فريق السلامة والإطفاء في المستشفى، وتم احتواء الحريق.