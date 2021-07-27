باحثون: استخدام شاشات الهواتف المحمولة لقياس تلوث التربة والمياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يؤكد الباحثون إنه من الممكن الاستفادة من تقنيات شاشات اللمس الخاصة بالمليارات من أجهزة الهواتف المحمول والكمبيوترات اللوحية التي تستخدم في مختلف أنحاء العالم كوحدات استشعار تدخل في شتى مجالات القياس والبحث العلمي.



واثبت فريق بحثي من جامعة كامبردج البريطانية إمكانية استخدام شاشة لمس تقليدية للتعرف على ملوثات التربة أو مياه الشرب عن طريق وضع عينات من المياه أو التربة على سطح الشاشة.

ومن خلال تقنية جديدة، نجحت شاشات اللمس في الوصول إلى نفس نتائج الاجهزة المعملية التي تستخدم في نفس الغرض، وهو ما يؤكد إمكانية استغلال هذه الشاشات كوسيلة رخيصة وفعالة لدراسة تلوث التربة والمياه.

وتعمل شاشات اللمس عن طريق شبكة من الأقطاب الكهربائية المثبتة على سطحها، وعندما يعترض طرف أصبع المستخدم المجالات الكهربائية لهذه الأقطاب، يقوم الهاتف تلقائيا بتسجيل هذا التغيير وتحويله إلى إشارة.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث رومان ديلي من معهد كامبردج للتصنيع، وهو رئيس فريق الدراسة، قوله" كنا نريد معرفة ما إذا كان من الممكن التفاعل مع هذه التقنية بصورة مختلفة دون الحاجة لادخال تغييرات جذرية على الشاشة".

وأوضح قائلا: "بدلا من تفسير الإشارة القادمة من أصبع المستخدم، تستطيع الشاشة قراءة الكهارل الموجودة في التربة أو المياه، نظرا لأن هذه الايونات تتفاعل أيضا مع المجالات الكهربائية".

ووضع فريق الدراسة قطرات من سوائل مختلفة على أسطح شاشات اللمس مع قياس التغييرات في السعة الكهربائية التي تطرأ على هذه الشاشات، وقام الفريق بتسجيل النتائج الخاصة بكل قطرة باستخدام برنامج تقليدي لاختبار شاشات الهواتف. وتبين أن الأيونات الموجودة في السوائل تتفاعل بشكل مختلف مع المجالات الكهربائية الخاصة بالشاشة، اعتمادا على تركيز الأيوانات ومقدار الشحنات الكهربائية التي تحملها.