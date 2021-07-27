اليونسكو تصوت على إدراج السلط الأردنية ضمن قائمة التراث العالمي

دبي - محمود عبدالرازق - وتناقش لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الثلاثاء، إدراج السلط على قائمتها.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في الصين بين الساعة 12:30 ظهرا و 2:30 مساء بتوقيت المملكة، بحسب وكالة "عمون" الإخبارية.

ويقول مراقبون إنه حال أعلنت اللجنة إدراج السلط على القائمة فإن ذلك من شأنه إبراز التاريخ الثري والثقافة الغنية للمدينة الأثرية وهو ما سينعكس بزيادة إقبال السائحين عليها.

والسلط الواقعة على بعد 35 كيلومترا شمال غربي عمان، هي مدينة زراعية قديمة، وتعد من أقدم المدن الأردنية، وشهدت إنشاء أول بلدية قبل قيام الدولة الأردنية، وهي مقامة على سلسلة تلال وتضم العديد من المباني التي تم تشييدها بحجارة صفراء وتمتاز بأسقفها المقببة ونوافذها المقوسة.

وحال تم التصويت على إدراج السلط ضمن قائمة التراث العالمي، فستكون المدينة الأردنية السادسة التي تحتل المكانة ذاتها، بعد مدن بينها البترا، ومنطقة وادي رم وقصر عمرة.

وسبق أن تم تسليم ملف ترشيح السلط الى اليونسكو لكي يتم إدراجها على قائمة التراث العالمي.