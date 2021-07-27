وصول مليون لتر أكسجين من الولايات المتحدة إلى تونس... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وشهد مطار تونس قرطاج وصول الطائرة العسكرية التونسية وعليها 310 إسطوانات أكسجين، سيتولى الجيش التونسي توزيعها فورا على عدد من المستشفيات بمناطق مختلفة من البلاد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأعربت رئاسة الجمهورية عن امتنانها للولايات المتحدة "على هذا المدّ التضامني الهام في الظرف الصحي الصعب الذي تمرّ تونس"، مؤكدة أن المبادرة الأمريكية تعكس مجددا متانة الصداقة التاريخية بين البلدين.

وتشهد تونس تفشيا متسارعا لفيروس كورونا، على خلفية انتشار سلالات متحورة جديدة من الوباء.

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 317 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة وفيات يومية تشهدها البلاد منذ انتشار الجائحة.