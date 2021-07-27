شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية فى جنوب محافظة كركوك، لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابى.