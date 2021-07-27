شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية فى جنوب محافظة كركوك، لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابى.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه بإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي انطلقت عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (مثلث الزركة) والمناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك.