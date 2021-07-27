مبعوث روسى: اللجنة الدستورية السورية المقبلة قد تعقد خلال أغسطس وسبتمبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الرئاسى الروسى الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف أن الجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية قد تنعقد فى أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر من هذا العام في المدينة السويسرية جنيف.

وقال لافرنتييف - في تصريح لوكالة "تاس" الروسية للأنباء - إن المؤتمر الثانى للحوار الوطنى السورى غير مخطط له.

وأضاف المبعوث الروسى أنه "لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك، لأن مؤتمر الحوار الوطنى السورى أسفر عن إطلاق اللجنة الدستورية في جنيف ..ونتوقع بتفاؤل أن تعقد الجلسة المقبلة أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر".

يشار إلى أن الدورة السابقة للجنة انعقدت فى يناير من هذا العام في جنيف.