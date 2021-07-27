شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» بهطول أمطار رعدية على محافظات مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الساعة السابعة مساءً .

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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