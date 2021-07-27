شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموسيقى تساعد على تجاوز الأزمات.. دراسة تؤكد ذلك! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة ألمانية، أجريت على أكثر من 5000 شخص من ست دول في ثلاث قارات، أن الموسيقى تساعد الناس على تجاوز أوقات الأزمات، مثل أزمة جائحة «كورونا» الحالية.



وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد ماكس بلانك للجماليات التجريبية في فرانكفورت، أن الأغراض المختلفة من الموسيقى، لعبت دوراً محورياً في ذلك، حيث أدى الاستماع إلى الموسيقى وصنعها، إلى استراتيجيات مختلفة للتكيف مع الأزمة.