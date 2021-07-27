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الموسيقى تساعد على تجاوز الأزمات.. دراسة تؤكد ذلك!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة ألمانية، أجريت على أكثر من 5000 شخص من ست دول في ثلاث قارات، أن الموسيقى تساعد الناس على تجاوز أوقات الأزمات، مثل أزمة جائحة «» الحالية.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد ماكس بلانك للجماليات التجريبية في فرانكفورت، أن الأغراض المختلفة من الموسيقى، لعبت دوراً محورياً في ذلك، حيث أدى الاستماع إلى الموسيقى وصنعها، إلى استراتيجيات مختلفة للتكيف مع الأزمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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