الكويت تشيد بإنجاز حققته السعودية خلال موسم الحج

دبي - محمود عبدالرازق - ووجه مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه أمس الشكر إلى الملك سلمان وللحكومة السعودية على ما تم إنجازه خلال أيام موسم الحج، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتحدث رئيس الوزراء الكويتي، خالد الحمد الصباح، عن العناية التي حظي بها الحجاج في ظل ظروف صعبة فرضتها جائحة كورونا على الجميع.

واختتمت السعودية موسم الحج لهذا العام والذي جرى تنظيمه بمشاركة عدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألف حاج فقط من المتواجدين داخل المملكة، وسط ضوابط صحية صارمة لتفادي تداعيات كورونا.

وكان العام الماضي قد شهد موسما استثنائيا للحج بسبب تفشي وباء كورونا، حيث اقتصر عدد الحجاج على نحو 10 آلاف حاج من داخل المملكة فقط مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، قدموا من أرجاء العالم، في عام 2019.