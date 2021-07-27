الارشيف / اخبار الخليج

الكويت تشيد بإنجاز حققته السعودية خلال موسم الحج

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ووجه مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه أمس الشكر إلى الملك سلمان وللحكومة على ما تم إنجازه خلال أيام موسم الحج، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتحدث رئيس الوزراء الكويتي، خالد الحمد الصباح، عن العناية التي حظي بها الحجاج في ظل ظروف صعبة فرضتها جائحة على الجميع.

واختتمت السعودية موسم الحج لهذا العام والذي جرى تنظيمه بمشاركة عدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألف حاج فقط من المتواجدين داخل المملكة، وسط ضوابط صحية صارمة لتفادي تداعيات كورونا.

وكان العام الماضي قد شهد موسما استثنائيا للحج بسبب تفشي وباء كورونا، حيث اقتصر عدد الحجاج على نحو 10 آلاف حاج من داخل المملكة فقط مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، قدموا من أرجاء العالم، في عام 2019.

أكبر الاقتصادات في العالم قبل وبعد وباء كورونا

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا