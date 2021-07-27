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شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة» تحذر من الانسياق وراء الأخبار الزائفة والشائعات وتداولها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت رئاسة أمن الدولة، من الانسياق خلف ما يتم تداوله من شائعات وأخبار زائفة، موضحة تأثيره الضار على المجتمع.
وأكدت أمن الدولة في تغريدة لها عبر تويتر، إن الانسياق وراء الشائعات والأخبار الزائفة وتداولها يضلل أفراد المجتمع ويمس النظام العام.
وكانت رئاسة أمن الدولة قد أشارت إلى أن تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية يعزز مستوى الموثوقية لدى أفراد المجتمع ويحد من انتشار الشائعات.
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