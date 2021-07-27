أرباح "فيليبس" الفصلية تتراجع إلى 153 مليون يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت أرباح شركة فيليبس إلكترونيكس الهولندية، في الربع الثاني إلى 153 مليون يورو مقابل 210 ملايين يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه بلغت أرباح السهم الواحد في الربع الثاني 16ر0 يورو مقابل 23ر0 يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت أرباح السهم المعدلة 40ر0 يورو مقابل 27ر0 يورو في الفترة نفسها.



كما زادت أرباح تشغيل الشركة بعد وضع المتغيرات في الحساب 532 مليون يورو أي بنسبة 6ر12% من إجمالي المبيعات مقابل 390 مليون يورو بما يعادل 8ر9% من المبيعات في الربع الثاني من العام الماضي.

وزادت مبيعات فيليبس في الربع الثاني بنسبة 6% سنوياً إلى 23ر4 مليارات يورو مقابل 97ر3 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.