عقار يقتل 95 بالمئة من خلايا سرطان الثدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

في بارقة أمل جديدة تمكن علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين بالولايات المتحدة من قتل 95-100 بالمئة من خلايا سرطان الثدي.



وأشارت مجلة Science Translational Medicine، إلى أن علماء الجامعة، ابتكروا عقار ErSO الذي يقتل جميع الأورام الأولية والنقائل.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت في المختبر على الفئران، أنها تتحمل حتى الجرعات الكبيرة من هذا العقار. وأن عدد الخلايا السرطانية تقلص في المتوسط بعد مضي بضعة أيام على بداية الاختبار بنسبة 99 بالمئة.

وتكمن السمات الفريدة لهذا العقار في عدم وجود أي آثار جانبية له، وتعتمد فعالية ErSO على مستقبلات هرمون الاستروجين الموجودة في غالبية أورام الثدي. وعند التحام العقار بها، ينشط المسار الخلوي a-UPR، الذي يهيئ الخلايا المصابة للنمو السريع ويحميها من الاجهاد وفق روسيا اليوم.

ويقول عالم الكيمياء الحيوية ديفيد شابيرو، "حتى عند نجاة بضع خلايا سرطانية من تأثير العقار، ما يسمح بنمو الأورام خلال بضعة أشهر، تبقى هذه الأورام حساسة جدا للعقار ويمكن القضاء عليها باستخدام العقار مرة ثانية".

ويخطط الباحثون لاختبار فعالية الدواء على البشر وما إذا كان هذا العقار فعالا ضد أنواع أخرى من السرطان.