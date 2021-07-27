انهيار صخري في الهند يؤدي بحياة 9 أشخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حدث انهيار صخري تظهر في جبل بمنطقة هيماشال براديش شمال الهند، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة بعد أن اصطدمت عربتهم بالصخور المتساقطة.



وقال المسؤولون إن الانزلاق لم يكن بسبب التربة الرخوة بسبب نقص الغطاء النباتي.

وكان رجال الإنقاذ بدؤوا عملية تنظيف واسعة النطاق غرب الهند بعدما تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات أسفرت عن مقتل 159 شخصاً على الأقل.

وتعرضت السواحل الغربية للهند لعواصف مطيرة شديدة على مدى عدة أيام تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق شاسعة، وهو ما دفع بالسلطات إلى إجلاء ربع مليون شخص من منازلهم في ثلاث ولايات.

ويقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من وتيرة شدة الطوفان السنوي وهو أمر في غاية الأهمية لتجديد الأنهار والمياه الجوفية، ولكنه يتسبب أيضا في الموت والدمار على نطاق واسع.

وصف رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا أودهاف ثاكيراي أول أمس الأحد ما حدث في تلك المنطقة بأنه "لا يمكن تصوره"، وفق "يورونيوز".

وأشار صاحب متجر هناك لمحطة تلفزيونية هندية إلى أن "منسوب المياه وصل إلى سقف المتجر وهناك الكثير من المياه بداخله". وأضاف ساكن آخر: "لقد رأينا فيضانات من قبل في عامي 1965 و2005، ولكن هذه الفيضانات أسوأ من تلك التي حدثت قبل".