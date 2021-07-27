شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تلقى القبض على أحد عناصر تنظيم داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة العراقية القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وأضافت قيادة الشرطة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أنه " وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على الإرهابي في منطقة الجوالة بناحية الرياض بمحافظة كركوك ، مشيرة إلى أن الإرهابي عمل ضمن ما يسمى بديوان الحسبة خلال فترة سيطرة التنظيم، حيث تم إحالته إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي انطلاق عملية أمنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي.