شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا وجنوب السودان تلغيان تأشيرات الدخول لمواطني الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت كينيا وجنوب السودان عن إلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة لمواطني البلدين في أحدث خطوة لتعزيز الاندماج.

وذكرت صحيفة "ذا إيست أفريكا" أن القرار يعني أن مواطني جنوب السودان الذين يسافرون إلى كينيا سيحق لهم الدخول بدون تأشيرة، طالما أنهم يحملون جواز سفر ساري المفعول ويستوفون الشروط الصحية الأخرى للمسافرين. وبالمقابل، لن يحتاج الكينيون بعد الآن إلى التقديم ودفع رسوم تأشيرات لجنوب السودان عبر الإنترنت قبل السفر.

وقال وزير الشؤون الخارجية الكيني ماتشاريا كاماو إن هذه الخطوة تتماشى مع بروتوكول التكامل الحالي في مجموعة شرق إفريقيا.

وتابع كاماو "هذا التنازل عن شرط التأشيرة لمواطني جنوب السودان يسري على الفور من تاريخ هذا البيان الصحفي".

وقالت الدولتان إن هذه الخطوة تتماشى مع معاهدة تأسيس بروتوكول السوق المشتركة لمجموعة شرق إفريقيا ، وهو اتفاق ينص على حرية حركة العمالة والأفراد من الدول الأعضاء.

وانضم جنوب السودان إلى مجموعة دول شرق إفريقيا في عام 2016 ، لكنه تخلف عن الركب في اعتماد البروتوكولات الهامة للمجتمع بما في ذلك الاتحاد الجمركي وبروتوكول السوق المشتركة، والتي تسمح بمواءمة الرسوم ، والإعفاء من ضرائب معينة على منتجات المنطقة والانتقال بدون تأشيرة في المنطقة.

وتضم مجموعة شرق أفريقيا كينيا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وبوروندي ورواندا. وتقدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية بطلب للانضمام ومن المتوقع أن يصدر قرار قبل نهاية أغسطس المقبل بشأن ما إذا كانت ستصبح العضو السابع أم لا .