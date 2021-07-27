شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القضاء العراقى يبحث مع السفير الإسبانى تبادل الخبرات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، مع السفير الإسباني في العراق خوان خوسيه اسكوبار إمكانية تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين البلدين.

وقال مجلس القضاء الأعلى- في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- إن"رئيس مجلس القضاء فائق زيدان استقبل السفير الإسباني في العراق خوان خوسيه اسكوبار، وبحث معه إمكانية تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين البلدين".

من جانبه، أشاد السفير الاسباني في بغداد خوان خوسيه اسكوبار، بـ"بطولات" الجيش العراقي والحشد الشعبي في محاربة داعش، مشيرا إلى إن العراق من أكثر البلدان ديمقراطية في المنطقة.