عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة طيران أوكرانية تخصص ملابس غير مألوفة لمضيفاتها.. صور

الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365

أعلنت شركة طيران أوكرانية عن تصميم زي جديد لمضيفات الطيران العاملات على خطوطها الجوية، وذلك لإعطاء راحة أكبر لهن خلال فترة العمل ضمن الرحلات على متن الطائرة.



وذكر موقع متخصص بأخبار شركات الطيران، أن شركة "SkyUp Airlines" الأوكرانية سمحت للمضيفات العمل بالملابس والأحذية الرياضية.

وبحسب الموقع، قررت شركة الطيران بعد أربع سنوات من العمل، تجديد زي المضيفات وجعله أكثر راحة، مطلقة عليه اسم "SkyUp Champions" بالرغم من أن الجزء الرجالي من المجموعة ظل كلاسيكيًا.

وتم إجراء تغييرات كبيرة على ملابس المضيفات حيث يرتكز الزي الجديد على فكرة الديناميكيات والحركة، لذا "بدلاً من التنانير سترتدي المضيفات بناطيل رياضية".

كما سترتدي الفتيات معطفًا جلديًا وسيتم توفير أحذية رياضية لهن بدلاً من الأحذية.

ويعتقد المصممون أن تغيير الشكل سيكون له تأثير إيجابي على رفاهية الموظفين، الذين يقضون اليوم بأكمله على أقدامهم. وفقًا للمصممين، فهذه ملابس هي لشخصيات نشطة وجريئة ومشرقة.