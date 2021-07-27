عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باحثون يختبرون الأسمنت الممغنط لشحن السيارات الكهربائية

الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365

كشفت وزارة النقل في ولاية إنديانا الأمريكية INDOT عن اختبارها لنوع جديد من الأسمنت الممغنط، والذي يمكن استخدامه في شحن المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية أثناء القيادة.



وتعتبر الأفكار حول استخدام الطرق في شحن السيارات أو الحافلات التي تسير بالطاقة الكهربائية ليست بالأمر الجديد، ولكن إلى الآن هذه الطرق لم تحقق كفاءة وفاعلية متكاملة، بالإضافة لتكلفتها المالية الباهظة.

ومن هذا المنطلق، بدأت وزارة النقل INDOT بتمويل من مؤسسة العلوم الوطنية NSF وبالعمل المشترك مع جامعة بيردو الأمريكية وشركة ”ماغمنت“ الألمانية تجربة نوع جديد من الأسمنت يحتوي على جزيئات ممغنطة، والتي تشكل تقدما كبيرا في عالم شحن السيارات الكهربائية وتكلفتها تعادل بناء الطرق العادية.

وذكر موقع wmleader أن التجارب ستكون على ثلاث مراحل، ففي البداية سيتم تجربة الأسمنت الممغنط داخل المعامل للتحقق من كفاءته، ثم تنتهي المراحل بتجربته على جزء من الطريق يُقدر بمسافة ربع ميل واحد.

وذكرت شركة ”ماغمنت“ الألمانية في نشرة صادرة عنها، أن منتج الأسمنت الممغنط الجديد يستطيع تحطيم الأرقام القياسية بنسبة 95% بسبب قدرته على الإرسال اللاسلكي، بالإضافة إلا أنه يتميز بالقوة وضد التدمير وتكاليف تصنيعه تعادل تكاليف بناء الطرق العادية.

وأفادت النشرة بأن جزيئات الفريت الصلب يستلزم تصنيعها الحصول على ترخيص.

وأكدت وزارة النقل INDOT أن المرحلة النهائية للأسمنت الممغنط واعدة للغاية، ويتم اختبار قدرته على إمداد الشاحنات الكبيرة والثقيلة بطاقة كهربائية تتجاوز 200 كيلو واط.

وذكرت وزارة النقل أنه مع نجاح المرحلة التجريبية الأخيرة سيتم استخدام الابتكار الجديد في إمداد قطاع كبير من الطريق السريع العام في ولاية إنديانا الأمريكية بالطاقة الكهربائية لشحن السيارات أثناء القيادة.

ووفقا للموقع، فإن العمل والتجارب مازالت جارية لاستخدام الأسمنت الممغنط في شحن السيارات الكهربائية بسعر مناسب، دون الإضرار بالبيئة ورفع نسبة التلوث.

جدير ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت ما يقرب من 780 مليون دولار لمجال الأبحاث المتعلقة باستخدام الطرق في شحن السيارات.

وفي وقت سابق، اختبرت السويد تقنية جديدة تشبه القاطرات المفتوحة والتي تشكل سكة حديد كهربائية مدمجة في الطرق للشحن الكهربائي.