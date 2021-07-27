عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تطلق The Serif الجديد.. تلفاز بـ4 أرجل

الثلاثاء 27 يوليه 2021

الخليج 365

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تلفازها The Serif الفاخر بإصدار 65 بوصة، إلى جانب الإصدارات الأخرى 43 و50 و55 بوصة.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن تلفازها The Serif الفاخر، الذي يشتمل على 4 أرجل، يمتاز بشاشة QLED بدقة وضوح UHD، وينبض بداخله المعالج Quantum 4D.

ويتيح التلفاز The Serif الفاخر عرض محتويات HDR10+ والتحكم الصوتي عبر Alexa و Bixby، كما أنه يدعم تقنية AirPlay.

ولم تفصح سامسونج عن موعد طرح أو سعر تلفازها The Serif الفاخر.

شركة سامسونج تتوقع ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 53 %.

وتتوقع سامسونج ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 53.37 مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب أسعار الشرائح القوية واستئناف العمل في مصنع أمريكي رئيسي.

وتوقعت الشركة ارتفاع مبيعاتها الربعية بنسبة 18.94%.

كما توقعت الشركة أن تبلغ أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني نحو 12.50 تريليون وون كوري (11 تريليون دولار) مقارنة بـ 8.15 تريليون وون العام الماضي.

وكانت سامسونج قد سجلت أرباحا تشغيلية تبلغ 9.38 تريليون وون خلال الربع الأول من عام 2020.

كما توقعت الشركة أن تبلغ قيمة المبيعات خلال الربع الثاني 63 تريليون وون مقارنة بـ 52.97 تريليون وون العام الماضي.