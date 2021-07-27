شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت والعاهل الأردنى يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

واستعرض أمير الكويت - حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية - القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، واطمأن العاهل الأردني من جانبه على صحة أمير الكويت.. متمنيا أن تحقق الكويت وشعبها كل التقدم والازدهار.

وأعرب أمير الكويت عن بالغ شكره وتقديره لأخيه الملك عبد الله الثاني على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.