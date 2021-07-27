شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى لبنان يدعو القوى السياسية للتعاون مع ميقاتى لتسهيل تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، دعم وتأييد تسمية رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

ودعا المفتي دريان القوى السياسية إلى التعاون مع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ومساعدته وتسهيل مهمته لتشكيل حكومة تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني التي أجمع عليها اللبنانيون وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها.

وأضاف دريان - في بيان له اليوم - أن دار الفتوى تؤيد كل ما ينقذ لبنان من أزمته السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتنعكس إيجابًا على مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف معاناتهم.

وأوضح أن ميقاتي هو عضو طبيعي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وهو من الرجال الذين تنعقد عليه الكثير من الآمال في وضع حد للانهيار الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون وهو رجل دولة ومؤسسات بامتياز.

وتمنى مفتي الجمهورية لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي التوفيق والنجاح في مهمته في هذه الظروف الصعبة على أن يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.