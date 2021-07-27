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الرئيس الموريتانى يبحث مع الرئيس الانتقالى فى تشاد العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع الرئيس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الخمس بالساحل، التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت الرئاسة الموريتانية في بيان أن المباحثات تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس الانتقالي في تشاد قد وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في مستهل زيارة عمل لموريتانيا تستمر لمدة يومين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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