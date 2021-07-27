شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الرياض»: القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، تمكَّنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، تعمد إتلاف جهاز رصد آلي، وتصوير ذلك ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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