شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: تحول فى الدور الأمريكى بالعراق بنهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض أنه بنهاية العام الجاري ستكون الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بالانتقال رسميًا إلى الدور الاستشاري وبناء القدرات للقوات العراقية وليس القتالي.

وأشار مسئول بارز بالإدارة الأمريكية، وفقًا لبيان صدر عن البيت الأبيض، إلى أن الولايات المتحدة قامت بتدريب حوالي 250 ألفًا من قوات الأمن العراقية والبشمركة وأثبتوا أنهم قادرون على حماية بلادهم.

وأضاف أنه في الوقت نفسه لا يزال تنظيم "داعش" يشكل تهديدًا في العراق، وقد حدث تفجير قبل أيام في بغداد، وهذا يؤكد أن العراق لا يزال بحاجة إلى هذا النوع من التدريب الاستشاري والمساعدة الاستخباراتية واللوجستية وهو أمر سوف يستمر.

وأوضح المسئول أن الولايات المتحدة لديها قوات قوامها 2500 جندي بالعراق، وفي ظل وجود مهمة للولايات المتحدة في سوريا فقد يحدث تحول في الأدوار والمسئوليات في الفترة المقبلة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستقبل اليوم بالمكتب البيضاوي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا.