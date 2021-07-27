شكرا لقرائتكم خبر عن محامى تونسى: البلاد تشهد تحولا سياسيا سينهى سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد بن حلمية، محامى وناشط سياسى تونسى، إن الرئيس التونسى قيس سعيد وجد تهديدا جديا لوجود الدولة التونسية، ما دفعه لاتخاذ قرارات لحظية، منها إقالة الحكومة وتجميد البرلمان، لمواجهة الفساد والحفاظ على الدولة، وتابع: "الرئيس وجد مصدر الخطر في البرلمان والحكومة، ولابد أن توجه القرارات الوقتية في ذلك الاتجاه، وهو ما فعله"، مشدداً على أن بلاده تشهد تحولا سياسيا سينتهى بإنهاء حكم الإخوان فى تونس.

وأضاف "بن حلمية"، خلال لقاء له عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن الإخوان ومن يدعمهم سياساً فشلوا في السيطرة على المحكمة الدستورية، موضحاً أنه لا يمكن لأى جهة قضائية أن تطعن على قرارات الرئيس قيس سعيد، كونها تتفق مع صحيح القانون والدستور.