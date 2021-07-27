شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة كاملاً لإنشاء جسر مشاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء الاثنين، أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملاً مع مسارات الخدمة، إبتداءً من فجر يوم الجمعة 30 يوليو.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبدالعزيز كاملاً مع مسارات الخدمة، إبتداءً من فجر يوم الجمعة 30 يوليو، من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى 2 ظهرًا، وذلك لإنشاء جسر مشاة بجوار برج الشاشة”.
وأوضحت الإدارة المرور، أنه يمكن استخدام الطرق البديلة لحين الانتهاء من تنفيذ جسر المشاة بجوار برج الشاشة.
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