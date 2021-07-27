الوزراء الكويتي يوضح ضوابط دخول غير الكويتيين إلى البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT

وقالت صحيفة "الأنباء"، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء الكويتي قرر عودة الحياة الطبيعية في البلاد بضوابط.

وذكرت الصحيفة الكويتية، في تقرير عن دخول غير الكويتيين للبلاد، أن قرار مجلس الوزراء وضع ضوابط للسماح بدخول غير الكويتيين إلى البلاد، مؤكدا أنه لن تكون هناك رحلات مباشرة بين الكويت ومصر، وأنه سيتم فتح الرحلات المباشرة مع المالديف والمغرب اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل.

كما ستكون منصة "بالسلامة" مسؤولة عن استقبال العمالة المنزلية التي ستخضع لحجر مؤسسي مدته 14 يوما.

وبحسب القرار، فإن التحصين المعتمد هو التحصين الإلكتروني فقط.

امتلاك إقامة سارية.

تلقي جرعتين من لقاح فايزر وموديرنا أو لقاح استرازينيكا، أو تلقي جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، وهي اللقاحات المعتمدة في البلاد.

إجراء فحص "Pcr" قبل 72 ساعة من موعد السفر إلى دولة الكويت.

إجراء فحص آخر خلال أول 3 أيام من الحجر المنزلي بعد الوصول إلى الكويت.

وتشمل ضوابط دخول غير الكويتيين للبلاد التي أقرها مجلس الوزراء الكويتي:

ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قرر إعادة فتح كل الأنشطة بما في ذلك الحفلات والمؤتمرات، إضافة إلى باقي المناسبات الاجتماعية اعتبارا.

كما قرر مجلس الوزراء فتح أنشطة الأطفال اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.