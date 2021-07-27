شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يؤكد تطلعه لتعزيز الشراكة مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطلعه لـ"تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق"، والعمل على دفع التعاون الثنائي قدمًا.

وقال بايدن - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /الاثنين/ - إنه سيستضيف - في وقت لاحق اليوم - رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالبيت الأبيض.

ووصل الكاظمي أمس الأحد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد في زيارة رسمية.

وقال الكاظمي - قبيل مغادرته بغداد - إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف أن الزيارة تتوج جهودا طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على أساس المصلحة الوطنية العراقية.

من جانبها، رجحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن يطلب الكاظمي من بايدن سحب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد تلبي مطلب العراق، ولكن من الناحية النظرية فقط.