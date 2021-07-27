شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس "تمرد تونس": ما حدث يوم تاريخى ولن يصبر الشعب على ممارسات حركة النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤسس حركة تمرد تونس محمد بن نور، إن الثورة التونسية قامت على الحرية والكرامة والمطالبة بالتشغيل، ولكن حركة النهضة قامت بالسطو على هذه المطالب، والعديد من العمليات الإرهابية والإجرامية وخاصة الفساد المالى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أنه لم يعد بمقدور الشعب التونسى أن يصبر على ما قامت به حركة النهضة، وجاءت قرارات قيس سعيد بعد عامين من الانتظار، وما حدث الأمس يوم تاريخى لتونس.

ولفت إلى أنه حسب الملاحظين فإنه سيتم العديد من عمليات الإيقافات في صفوف حركة النهضة وتوابعها، مردفا:"متفائلين جدا".

وذكر أن الشعب التونسى يحافظ على ثورته بالُلحمة، مردفا:"على مكتب الرئيس التونسى العديد من الملفات التي تدين حركة النهضة".