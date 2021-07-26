شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: لم يتبق من أيام الحر سوى «مرخيات القلايد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه لم يتبق سوى موجة واحدة فقط تسمى “مرخيات القلايد”.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: إن الموجات الحارة تعود في المقام الرئيسي إلى منخفض الهند، والذي يقع مصبه بين العراق والسعودية والكويت، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى موجة واحدة فقط تسمى “مرخيات القلايد”.

وقال خالد الزعاق إن العرب كانوا يسمون موجات الحر الشديدة بـ”الوغرات”، وهي تبدأ في موسم “ثريا” بشهر يونيو، وتصل شدتها في موسمي “المرزم” و”الكليبين” في يوليو وأغسطس، ويكون آخرها بموسم “الصفري” في سبتمبر.

وأشار إلى أن هناك 5 موجات حارة يمر بها الصيف، الأولى في موسم “ثريا” وتسمى “طباخ العنب”، والثانية في موسم “الجوزاء” وتسمى “طباخ التين”، والثالثة بموسم “المرزم” وتُعرف بـ”صباغ اللون”، في حين تكون الرابعة بموسم “الكليبين” وتُعرف بـ”طباخ التمر”، أما موجة الحر الأخيرة تكون في موسم “سهيل”.