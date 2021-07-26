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الجزائر تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

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دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر- سبوتنيك. وكشفت وزارة الصحة، مساء اليوم، عن تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس في الأربع وعشرين ساعة الماضية ، فيما سجلت 24 وفاة، وتماثل 745 مصاباً للشفاء.

وأعلنت الوزارة الأولى تشديد إجراءات الحجر المنزلي في 35 ولاية وذلك بحظر التجوال من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، لمدة عشرة أيام مع غلق الشواطئ، والمطاعم وقاعات ، ومنع كل التجمعات.

وعطفا على قرارات مجلس الوزراء، أعلنت اليوم وزارة الشؤون الدينية، عن تعليق صلوات الجماعة في مساجد الولايات المعنية بالحجر المنزلي، بالإضافة إلى تعليق التعليم القرآني بمختلف الفضاءات وغلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بالولايات المعنية بالحجر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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