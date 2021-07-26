كشف سبب الانفجار في معسكر "الحشد الشعبي" بالنجف

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد– سبوتنيك. وقالت الخلية، في بيان، إن "قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقية على خلفية انفجار كدس عتاد تابع لفرقة الإمام علي في هيئة الحشد الشعبي بمحافظة النجف الأشرف للوقوف على أسباب الانفجار النهائية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اي تقصير".

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وأضافت أن "المعلومات لدى الخبراء الفنيين في موقع الحادث حددت أن حادث الانفجار ناجم عن سوء الخزن مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، وأن فرق الدفاع المدني متواجدة حاليا في مقر الحادث للمعالجة والدفاعات الجوية لم تسجل أي طيران لمسيرة وغيرها قرب محل الحادث بالمحافظة".

وأشارت إلى أن "السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، سبق أن وجه وعلى خلفية حوادث تفجيرات مشابهة بإعادة النظر بآليات خزن الأسلحة وتطبيق المعايير القياسية الرسمية السليمة في عملية الخزن في كل المعسكرات حفاظا على أرواح المواطنين وأسلحة وعتاد الدولة وقواتها المسلحة".

وأعلنت فرقة "الإمام علي" التابعة للحشد الشعبي العراقي، اليوم، إصابة 3 من عناصرها جراء تفجيرات استهدفت معسكر الديوك في محافظة النجف جنوبي غربي البلاد.

وقالت الفرقة، في بيان، إنه على خلفية احتراق مخازن العتاد في أحد معسكراتها بالنجف الأشرف "تعلن قيادة فرقة الإمام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشد الشعبي_عن تشكيل لجنة مختصة من قيادة عمليات الفرات الأوسط حشد الشعبي للوقوف على تداعيات التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك الذي يقع على بعد 20 كيلومترا غرب المحافظة"، لافتة إلى إصابة 3 من عناصرها، "تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي".