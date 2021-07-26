شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جامعة الدول العربية يؤكد الاهتمام الكبير بالتطورات على الساحة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم الإثنين، من السيد عثمان جراندي وزير الشئون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس.

وأوضح المصدر أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت الي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد.

وذكر المصدر أن الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة. كما أعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب التونسى.