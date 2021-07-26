شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبناني يجري الاستشارات النيابية تشكيل الحكومة الجديدة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني، إجراء الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، غدًا الثلاثاء، مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس - في بيان لها اليوم - أنه بالإشارة إلى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة، ستجرى استشارات التأليف في مجلس النواب بساحة النجمة، غدًا الثلاثاء، حيث تبدأ بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في العاشرة والنصف صباحًا ثم رئيس الوزراء الأسبق النائب سعد الحريري زعيم كتلة تيار المستقبل ورئيس الوزراء الأسبق النائب تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي.

كما تجري الاستشارات النيابية مع كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة نبيه بري وتضم 17 نائبا) وتنعقد جلسة المشاروات التالية مع كلتة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري (وتضم 18 نائبًا) وتكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية وتضم 17 نائبًا) وكتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله وتضم 12 نائبًا) وكتلة التكتل الوطني (الكتلة النيابية لتيار المردة ويضم 5 نواب) وكتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي وتضم 7 نواب) وكتلة الوسط المستقل (كتلة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وتضم 3 نواب) والكتلة القومية الاجتماعية (التكتل النيابي للحزب السوري القومي الاجتماعي ويضم 3 نواب) وكتلة اللقاء التشاوري (تجمع للنواب السنة ويضم 4 نواب) وكتلة الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات اللبنانية ويضم 14 نائبا) وكتلة نواب الأرمن (التكتل النيابي لحزب الطشناق ويضم 3 نواب) و كتلة ضمانة الجبل (التكتل النيابي للحزب الديمقراطي اللبناني ويضم 4 نواب).

وفي ختام المشاورات يلتقي رئيس الوزراء المكلف بالنواب المستقلين وعددهم 9 نواب.

وكان ميقاتي قد تم تكليفه اليوم بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد حصوله على أغلبية 72 صوتا في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم مع 115 نائبا من الكتل النيابية والمستقلين.