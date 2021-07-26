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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الخطة الزمنية للقبول لعام 1443هـ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم الاثنين، تفاصيل الخطة الزمنية لأعمال القبول للعام الجامعي 1443هـ.
وتبدأ فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة الثلاثاء 17/12/1442هـ، وتنتهي السبت 21/12/1442هـ الساعة 12 ظهرًا.
وأشارت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إلى أن إغلاق عملية القبول سيكون بمشيئة الله يوم الثلاثاء 1/1/1443هـ.
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