شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الخطة الزمنية للقبول لعام 1443هـ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم الاثنين، تفاصيل الخطة الزمنية لأعمال القبول للعام الجامعي 1443هـ.

وتبدأ فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة الثلاثاء 17/12/1442هـ، وتنتهي السبت 21/12/1442هـ الساعة 12 ظهرًا.

وأشارت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إلى أن إغلاق عملية القبول سيكون بمشيئة الله يوم الثلاثاء 1/1/1443هـ.