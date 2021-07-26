شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فى أول تصريح: لا أملك عصا سحرية ولا للمناكفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، في أول تصريح له من قصر بعبدا الجمهورى، إن الرئيس اللبنانى أبلغه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، قائلا: "أبلغني الرئيس نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة وتكليفي تشكيل الحكومة الجديدة، وقدم الشكر له والنواب جميعا، من سماني ومن لم يسمني، وأتمنى ان نتعاون جميعا لايجاد الحلول المطوبة"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

أضاف: "دستوريا من الضروري أن أحصل على ثقة السادة النواب، ولكن في الحقيقة أنا أتطلع إلى ثقة الناس، ثقة كل رجل وسيدة، كل شاب وشابة، لأنه لوحدي لا املك عصا سحرية ولا استطيع أن أصنع العجائب.

وتابع:"نحن في حالة صعبة جدا، و طبعا المهمة صعبة ولكنها تنجح اذا تضافرت جهودنا جميعا وشبكنا ايدينا معا، بعيدا عن المناكفات والمهاترات والاتهامات التي لا طائل منها، ومن لديه اي حل فليتفضل، انا اليوم خطوت هذه الخطوة، وكنت مطلعا على الوضع، ولذلك اقول، نعم نحن كنا على شفير الانهيار، وكنا أمام حريق يمتد يوميا ويكاد يصل إلى منازل الكل، لذلك اخذت بعد الاتكال على الله قرار الاقدام وان أحاول وقف تمدد هذا الحريق، اما اخماد الحريق فيقتضي تعاوننا جميعا، وعلينا أن نكون معا.

واستكمل قائلا:"أعلم أن الخطوة صعبة ولكنني مطمئن، ومنذ فترة وأنا ادرس الموضوع، ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة، وقناعة أنه حان الوقت ليكون احد في طليعة العاملين على الحد من النار، لما كنت اقدمت على ذلك".

وتابع: "بإذن الله وبمحبة الجميع، وجميع اللبنانيين واللبنانيات، ادعو إلى أن نكون معا، واتمنى عدم الرد على ما يقال، والمهم أن نستمر، وأنا متأكد أنه بالتعاون مع الرئيس، وقد تحدثت معه للتو، سنتمكن من تشكيل الحكومة المطلوبة، ومن أولى مهماتها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وانهاضه".

