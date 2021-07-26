شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الإثنين، حيث تصدرتا القائمة القيصومة وحفر الباطن بواقع 5ْ0 درجة. وجاء ترتيب المدن من حيث ارتفاع درجات الحرارة كالتالي: – القيصومة 5ْ0 .

– حفر الباطن 5ْ0 .

– الأحساء 4ْ8.5 .

– الدمام 4ْ8.4 .

– رفحاء 4ْ7.

– القصيم 4ْ6 .

– الرياض 4ْ5 .

– ينبع 4ْ5 .

– عرعر 4ْ5 .

– سكاكا 4ْ5 .

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