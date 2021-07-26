تنبيه مهم من «النقل» لمستخدمي طريق «المفرق – جدة» لوجود عاصفة ترابية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة، تنبيها لمستخدمي طريق المفرق جدة ينبع.
وأهابت وزارة النقل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، وذلك نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.
وكان المركز الوطني للأرصاد ، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة.
فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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