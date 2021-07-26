نجيب ساويرس يكشف عن خطوته الاستثمارية التالية لتعظيم الثروة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للشركة، نقله موقع "مصراوي" اليوم الاثنين، فإن الصندوق الجديد سيكون مقره في لوكسمبورج ويتخصص بشكل أساسي في مجال تعدين الذهب.

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وأوضحت أنه تم الانتهاء من الإغلاق الأول للصندوق باستلام جميع أصول تعدين الذهب التابعة لشركة "لامانشا"، بالإضافة إلى استثمار قدره 100 مليون دولار من شريك استراتيجي يستثمر بجانب عائلة ساويرس التي تعد المساهم الأكبر في الشركة.

ويدير الصندوق الجديد أصولا تزيد قيمتها على 1.4 مليار دولار، ويدرس العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، كما سيكون متاحا أمام مستثمرين آخرين في وقت لاحق.

من جانبه قال الملياردير المصري ورئيس مجلس إدارة الشركة، نجيب ساويرس: "إنشاء صندوق استثمار هو النتيجة الطبيعية لما كنا نقوم به منذ عام 2015، حين قمنا ببيع أصولنا التشغيلية لشركتي إيفولوشن وإنديفور مقابل حصص رأسمالية".

وأضاف رجل الأعمال الذي تقدر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 3.2 مليار دولار، أن التحول إلى تأسيس صندوق وفتح المجال لمستثمرين جدد، يأتي في وقت مناسب جدا، حيث يتوقع العديد من الفرص في قطاع تعدين الذهب الذي لا يزال "مفتتا" ويحتاج إلى المزيد من الاندماجات.

الهدف الاستثماري الأساسي للصندوق سيتركز في خلق موارد استثمارية لقطاع تعدين الذهب والمعادن النفيسة، كما سيكون له المرونة في الاستثمار في معادن بطاريات السيارات الكهربائية، بحسب الشركة.

لامانشا القابضة هي شركة استثمارية مملوكة للقطاع الخاص، تركز في المقام الأول على الفرص في قطاع تعدين المعادن الثمينة عبر مناطق جغرافية متعددة.