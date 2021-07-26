ملك الأردن وولي عهده يزوران قيادة الجيش بعد عودتهما من أمريكا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأعرب ملك الأردن خلال الزيارة عن ارتياحه الكبير لمستوى جاهزية تشكيلات ووحدات الجيش الأردني، وأكد اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة، وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه، سواء من حيث الإعداد أو التدريب أو التسليح، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

كما اجتمع العاهل الأردني في الزيارة بعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، واستمع إلى إيجاز عن الأهداف التي تسعى القيادة العامة لتحقيقها، انطلاقا من مواكبة الحداثة والتجديد على الصعيد العسكري، وكذلك سير تنفيذ الخطط والبرامج على كل المستويات.

​وكان ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، عاد السبت، إلى بلاده بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رافقته فيها الملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وكان الملك قد استهل زيارته في واشنطن بلقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد له دعم الولايات المتحدة للأردن، قائلا: "أود أن أشكركم، جلالة الملك، على علاقتكم المتينة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لطالما كنتم إلى جانبنا، وستجدنا دائما إلى جانب الأردن"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "البترا" الأردنية.

يذكر أن ملك الأردن كان في زيارة للبيت الأبيض، كأول زعيم في الشرق الأوسط يلتقي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في أمريكا، في زيارة وصفها المراقبون بـ"التاريخية".

وتناولت القمة التي جمعت الرئيسين، يوم الاثنين الماضي، توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، التي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية.

كما تناولت المباحثات التطورات في المنطقة، وخاصة الأوضاع في القدس، إذ أكد الملك عبد الله ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، لا سيما في الحرم القدسي الشريف.