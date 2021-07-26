خبير: الرئيس التونسي هو المخول بتأويل الدستور حال غياب المحكمة الدستورية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / KARIM SAHIB

وأوضح العميري، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "ما سيصدره الرئيس خلال وقت قصير سيكون قرارات تفصيلية للخطوة الكبرى التي اتخذها، خاصة فيما يتعلق بالحكومة الجديدة حيث لن تحتمل تونس فراغا لفترة طويلة في ظل الظروف الحالية، ويتعين أن يسرع الرئيس بتعيين رئيس حكومة جديد ينصرف إلى تشكيل حكومة انقاذ، وتمهد لانتخابات مبكرة".

وأكد الكاتب أن "معظم أحزاب تونس لا تزال تحت وقع الصدمة ومرتبكة في اتخاذ قرارات نهائية وهي في حالة انعقاد، وبعض الأحزاب أعلنت وقوفها مع الرئيس".

و أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وذلك على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها بالبلاد.

كما أصدر سعيد قرارا بتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيصدر جملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم من أجل إنقاذ الدولة التونسية والمجتمع، بحسب قوله.