شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى يحصل على الأصوات اللازمة لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتسكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام، وفق روسيا اليوم .

وسيكلف ميقاتي بتشكيل حكومة لإنقاذ لبنان الذي يعاني من انهيار اقتصادي حاد يهدد استقراره، وقد حصل على 54 صوتا .

ويأتي تعيين ميقاتي عقب إعلان سعد الحريري هذا الشهر اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة بعد نحو عشرة أشهر من الفشل في الاتفاق على تشكيلها مع الرئيس المسيحي الماروني ميشال عون.

وترك الخلاف السياسي لبنان دون حكومة فاعلة فيما سقطت البلاد في براثن أزمة اقتصادية وسياسية.

وواصلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، التي استقالت في أغسطس آب بعد انفجار مرفأ بيروت، العمل كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.