شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: تبون ناقش المستجدات فى تونس هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون ناقش هاتفيا المستجدات التى تشهدها تونس، مع نظيره قيس سعيد، وذلك خلال اتصال هاتفى.

كان الرئيس التونسى قد أصدر أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم أمس الأحد.

بحسب بيان الرئاسة التونسية تقرّر بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.