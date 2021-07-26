شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام تونسية: توقعات بتكليف المؤسسة العسكرية بتصريف أعمال المحافظات والبلديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية عن وسائل إعلام تونسية قولها إن هناك توقعات بتكليف المؤسسة العسكرية بتصريف أعمال المحافظات والبلديات.

وكان الإعلام التونسى قد أكد أن هناك اتجاه لإقالة جميع المحافظين، وتجميد عمل المجالس البلدية.

وكان قد أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم أمس الأحد.