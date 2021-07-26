تأجيل صراع الأجيال

الكويت - هبة التوبجي - جملة عبدالله القصيمي التي يقول بها :

“” كل الشعوب تلد اجيال جديده ،،

‏الا نحن :

‏نلد اباؤنا واجدادنا ! “”

وهو هنا يقصد العرب بالطبع . بها من القوة مايهزك ومن القسوة مايصدمك بغض النظر كنت معها أو ضدها فهي في الحالتين تفعل ذلك . وفِي اعتقاد شخصي بحت نسبة ليست قليلة من الفريقين ينطلق من عاطفته في التأييد و الرفض لهذه العبارة ولا أستثني نفسي من ذلك .

لأن هكذا قول _وهو احد و أهم أسباب عدم قطعيته والمؤلم في الأمر أنه يحتاج لتجريب ولسنوات طويلة جداً ، مراقبة و دراسة بحثية تحت مايسمى على ما اظن [ دراسة حالة ] على أقل إحتمال في علم البحوث حتى يتم التحقق منه ولو بشكل جزئي مع تجاوز ما مضى على اعتبار انه لايمكن استقاء معلومات عنه الا بالمراجع والوثائق التاريخية وتحديدا بجزئتيها التاريخية-الاجتماعية . وهو مالم يتوفر سابقاً ولا يتوفر حالياً ويبقى العلم عند الله إن كانت سيتوفر مستقبلاً أم لا ؟! .

وإن حدث ذلك في المستقبل فقد نكون عند رحمن رحيم لإن مثل هكذا دراسة تحتاج زمناً طويلاً لكي تحصل على نتائجها لتعلقها بتعاقب الأجيال وتغير مزاجيتها اللحظوي والمدى البعيد .ومعلومٌ كم تستغرق الأجيال من عمرٍ و زمن ؛ فالجيل بحسب التعريفات الدارجة هو مابين ٢٣ و ٣٠ عام . اذاً نحن هنا امام معضلة من ناحية كمية تتعلق بعدد الاشخاص وناحية زمنية تتعلق بالمدى الطويل الذي نحتاجه للتحقق .

ومن سيقوم بمثل هكذا بحث غير مؤسسة بحثية ذات عراقة أكاديمية و باعٍ طويل في هذا النوع من البحوث مع وجود دعم و تأييد لايستهان به من مؤسسة لا اقول سياسية ولكن على الاقل لها من القوة مايجعلها تتجاوز العقبات بانواعها من السياسية والاقتصادية الخ ..وهو مالم يتوفر للأسف في العالم العربي .

لعل أحدهم يقول لو كان ذلك صحيحاً ( اننا شعوب تلد انفسها بشكل متكرر ) لما رأيت صراع الأجيال جلياً في المجتمعات العربية والذي ينم عن اننا لا نلد اباءنا واجدادنا كما قال خصوصاً بالعقود الأخيرة وهو إعتراض مستحق وله من التواجد ماله .

إلا أن أحداً أخر قد يفند هذا الإعتراض بالقول أنه إن كان هذا الصراع موجوداً فإنه صراعاً شكلياً مثل الصراع على بعض طرق اللبس والمأكل وغيره وهي امور وان كانت لها بعض الاهمية الا انها لا تزال في سياق التغييرات السطحية ..وليس صراعاً يؤدي لصناعة مواقف ، أسس ، اتجاهات ورؤى و تصحيح أو نقل قِيم بما يحدث تغييراً جذرياً للأفضل في المجتمعات التي يحدث بها ذلك الصراع .

والى ان تتوفر تلك المؤسسة العملاقة التي ترعى كل انواع البحوث والدراسات في عالمنا العربي تبقى تلك المقولة متأرجحة بين الرفض والقبول ويبقى صراع الاجيال الذي يخلق اجيالاً مختلفة النفعية لانفسها ولمن حولها مؤجلاً حتى اشعار آخر .

كتبه: سليمان التمياط